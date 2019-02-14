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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
14.02.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Benfica, İstanbul'a 6 eksikle geldi! Galatasaray'ın iddaa oranı düştü...

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Benfica, İstanbul'a 6 eksikle geldi! Galatasaray'ın iddaa oranı düştü...

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray, Benfica'yı konuk edecek. Portekiz ekibi İstanbul'a 6 eksikle geldi, Galatasaray'ın iddaa oranı düştü! İşte detaylar...

Galatasaray

- Yeni transferler Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir liste dışı.

- Sağ bek Mariano'nun durumu ise maç saati netleşecek. Trabzonspor maçında beklerde Linnes ve Nagatomo görev yapmıştı.

- Takımın en büyük gol silahı, Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli Mbaye Diagne olacak. Son maçlarda performansını yukarı çeken Younes Belhanda'nın da Benfica karşısında neler yapacağı merak konusu...

En Çok Oynanan Bahis
  • 476Galatasaray - Benfica
    1
    MS1
    2,30
    31403kez oynandı
Hemen Oyna
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Benfica

- Orta sahadan Ljubomir Fejsa, savunmadan ise Jardel ile German Conti sakat.

- Alex Grimaldo, Pizzi ve Jonas, teknik direktör Bruno Lage tarafından kafileye dahil edilmeyip Portekiz'de bırakıldı.

- Deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı kazanan Benfica, son olarak da ligde Nacional Madeira'yı 10-0 geçerek gözdağı vermişti.

6 İSİM GELMEYİNCE G.SARAY'IN ORANI DÜŞTÜ!

- Portekiz'de bırakılan 6 isim sonrası, iddaa'da flaş bir değişim yaşandı.

- İlk olarak 2,45 açılan 'Galatasaray kazanır' oranı, son gelişmeler sonrası 2,30'a düşürüldü!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaray-Benfica TEK MAÇ iddaa tahminleri - 14 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 14 Şubat Perşembe iddaa programında yer alan "Galatasaray-Benfica" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Galatasaray-Benfica" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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