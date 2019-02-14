Benfica, İstanbul'a 6 eksikle geldi! Galatasaray'ın iddaa oranı düştü...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray, Benfica'yı konuk edecek. Portekiz ekibi İstanbul'a 6 eksikle geldi, Galatasaray'ın iddaa oranı düştü! İşte detaylar...
- Yeni transferler Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir liste dışı.
- Sağ bek Mariano'nun durumu ise maç saati netleşecek. Trabzonspor maçında beklerde Linnes ve Nagatomo görev yapmıştı.
- Takımın en büyük gol silahı, Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli Mbaye Diagne olacak. Son maçlarda performansını yukarı çeken Younes Belhanda'nın da Benfica karşısında neler yapacağı merak konusu...
Benfica
- Orta sahadan Ljubomir Fejsa, savunmadan ise Jardel ile German Conti sakat.
- Alex Grimaldo, Pizzi ve Jonas, teknik direktör Bruno Lage tarafından kafileye dahil edilmeyip Portekiz'de bırakıldı.
- Deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı kazanan Benfica, son olarak da ligde Nacional Madeira'yı 10-0 geçerek gözdağı vermişti.
6 İSİM GELMEYİNCE G.SARAY'IN ORANI DÜŞTÜ!
- Portekiz'de bırakılan 6 isim sonrası, iddaa'da flaş bir değişim yaşandı.
- İlk olarak 2,45 açılan 'Galatasaray kazanır' oranı, son gelişmeler sonrası 2,30'a düşürüldü!
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