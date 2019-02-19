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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.02.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu heyecanı devam ediyor. Kupada ülkemizi temsil eden Galatasaray, ilk maçın rövanşında Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala maça dair detaylar başta sarı-kırmızılı takıma gönül verenler olmak üzere futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilmişti. Gözler şimdi, son 16 turuna yükselecek takımın belli olacağı zorlu rövanş müsabakasında. Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemeyen Galatasaray'da hedef, rakibini yenip bir üst tura çıkmak. İşte, Benfica Galatasaray maçına dair detaylar...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü maça çıkacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda TSİ 23.00'de karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, Luz Stadı'nda gerçekleştirilecek. İlk maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanmıştı. Bu müsabakanın da aynı kanaldan yayınlanması bekleniyor.

"BENFİCA'YI DEPLASMANDA ELEYEBİLİRİZ"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen sarı-kırmızılılarda Feghouli, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'ya 2-1 yenildikleri karşılaşmanın rövanşı öncesinde, "İlk maç detaylardan dolayı kaybedildi. Kaybetmemek için elimizden geleni yapmıştık. Çok da iyi oynadık. Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de aynı şekilde Benfica'yı orada yenebiliriz. Onlar iyi takım ancak biz de iyi bir takımız. Benfica'yı deplasmanda eleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

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