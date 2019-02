Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Portekiz'de 2 galibiyet!

Sarı Kırmızılı temsilcimizin Avrupa mücadelesine yön verecek olan Benfica Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Galatasaray, deplasmanda tur şansını arayacak. Mücadele öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Fatih Terim, dezavantajlı bir skorla çıktıklarını ve dolayısıyla sahanın her yerinde iyi bir mücadele sergilemeleri gerektiğini aktardı. Peki, Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

BENFİCA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk karşılaşmasında Benfica, Estadio da Luz'da temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak. 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Benfica, Galatasaray karşısında galip gelirse, rakibi karşısında Avrupa kupalarında üçüncü kez üst üste galip gelmiş sayılacak; geçtiğimiz hafta ve 2015/16 Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında 2-1'lik skorlarla kazanan taraftaydılar.

FATİH TERİM: "MAÇI BİZİM YAPACAKLARIMIZ ÇÖZECEK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



"Maçı bizim yapacaklarımız çözecek." diyen Terim, Benfica'nın avantajlarına sahada verilecek en iyi cevabın "oynamak" olacağını söyledi.



Galatasaray teknik direktörü, "Rakiple sahanın her yerinde iyi mücadele edip gerekli cevabı verebilmeliyiz. Hatta biraz daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz." diye konuştu.



Benfica'nın iyi savunma yapan ve mücadele yönü yüksek bir takım olduğunu kaydeden Terim, "O gün (İstanbul'daki ilk maç) bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Son periyoda giriyoruz. Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Yarın maç bitimine kadar bu şekilde mücadele etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Terim ayrıca "Şampiyonlar Ligi'nden talihsiz elendi" dediği Benfica'nın ileride Avrupa'nın çok daha büyük kulüplerinde forma giyebilecek, önemli futbolculara sahip olduğunu, ilk 11'de hangi oyuncunun oynayacağının kendisini düşündürmediğini ifade etti.



"KÜÇÜK BAŞARILARLA YETİNMEMEK LAZIM"



Türk futbolunun gerileyen bir grafik çizip çizmediği yönündeki bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:



"Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp, hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez, hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez. Bizdeki sıkıntı çok uzun sürüyor. Yanlış noktalardayız ve bunu toplu halde oturup çözmeliyiz."



Savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinerek, "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük." yorumunu yaptı.

BENFİCA'NIN TEKNİK PATRONU BRUNO LAGE:

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, İstanbul'daki ilk maçın avantajına güvenmeden yarınki maçı kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi.



Teknik direktör Lage ve öğrencisi Alejandro Grimaldo, yarın oynanacak maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'daki ilk maçta rakiplerini 2-1 yendiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz. 6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica'nın tarihi." dedi.

"Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var." diyen Lage, "Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Benfica'da sürekli ilk 11'de değişik oyunculara şans veren Lage, bununla ilgili yöneltilen bir soruya da "İlk 11'ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim." cevabını verdi.

Benfica'da Rui Vitoria'nın yerine ocak ayında teknik direktörlüğe getirilen ve sözleşmesi dün yapılan açıklama ile 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan Lage, şimdiye kadar takımının başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet aldı.



"Yollar yürüyerek geçilir." diyen 42 yaşındaki Lage, Benfica'nın altyapısında başlayarak, çalışarak bu yere geldiğini vurguladı.

Benfica'nın İspanyol oyuncusu Alejandro Grimaldo da "Galatasaray'ın maçın başlarından itibaren risk almasını beklemiyoruz. İlk maçtaki skor avantajı önemli değil. Karşılaşmaya hazırız. Bizim mantalitemiz futbolumuzu oynayıp, yarınki maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.



Diğer yandan, Benfica'da Salvio, Jardel ve Fejsa'nın sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY'IN DEPLASMAN KABUSU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı.



Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.



Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.



DEPLASMANDA SON 24 MAÇTA DA GOL YEDİ



Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesini gole kapatamadı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi.



Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi.



Sarı-kırmızılı ekip, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken, 15 mücadelede ise mağlup oldu.



DIŞ SAHADAKİ SON 4 MAÇTA GOLÜ YOK



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 müsabakada gol atamadı.



Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.



Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 4 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.



PORTEKİZ'DE 2 GALİBİYET



Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu.



Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı.



İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.



Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.



Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.