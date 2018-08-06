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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.08.2018 - 08:53, Son Güncelleme:

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı. Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı. Peki Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 25 ön eleme turu mücadelesinin 16'sında turu geçti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 ön eleme turunun 8'ini geçmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 ön eleme turunda da üst tura çıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı 7 Ağustos Salı akşamı oynanacak. Mücadele 22:00'da başlayacak.. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

Son 3 turu geçemedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti. Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

Benfica-Fenerbahçe maçını Belaruslu Kulbakov yönetecek

Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Luz Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta Aleksei Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.

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