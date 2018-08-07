Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi? Maçın ilk 11'leri belli oldu
Benfica Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Benfica karşısında avantajlı bir skor almak isteyen Fenerbahçe, evinde oynayacağı karşılaşma için umut vadetmek istiyor. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, bu akşam SL Benfica Stadyumu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Phillip Cocu yönetimindeki ilk resmi maça çıkacak olan Fenerbahçe'de umutlar oldukça yüksek. Bu sene oldukça genç bir kadro kurmaya başlayan Fenerbahçe, Benfica karşısında güzel bir skor alarak saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
İLK 11'LER:
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano
Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa karnesini düzeltti
Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti. Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu.
Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri maç öncesi bir araya geldi
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik maç öncesi başarı diledi. Yemeğe Benfica Asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve UEFA temsilcisi de katıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica'nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"
Avrupa kupalarındaki başarıları
Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.
Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.
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