Benfica Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında Portekiz'in güçlü ekibi Benfica, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Benfica Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Benfica ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Benfica Eintracht Frankfurt maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. Benfica ile Eintracht Frankfurt bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak.
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