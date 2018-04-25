Benfica-Beşiktaş-Trabzonspor transfer üçgeni!
Benfica, Talisca'yı Beşiktaş'a satması durumunda yerini Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş, Trabzonspor, Benfica üçgeninde Talisca ve Yusuf Yazıcı transferi yeniden hortladı. Siyah-beyazlılar Talisca için Portekiz ekibine 31 Mayıs’a kadar geçerli 21 milyon Euro’yu öderse ilk yarıda Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı için fiyat isteyen Benfica bir kez daha devreye girecek.
İlk yarıda Muharrem Usta, Yusuf’un fiyatının 25 milyon Euro olduğunu Portekiz ekibine iletmişti. O dönemde Yusuf için yeni bir teklif sunmayan Benfica’nın Talisca’dan 21 milyon Euro gelirse bordo-mavililerin genç oyuncusu için 20 milyon Euro’ya çıkabileceği gündeme geldi. (Fotospor)
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