Benatia, Katar ligine gitti! Gözler Skrtel'de...
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı.
Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon Euro bonservis karşılığında renklerine bağladı.
El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon Euro daha ödeyecek.
Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.
BENATIA YERİNE SKRTEL!
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını, Benatia'nın ayrılacağını ve Juventus'un Faslı stoperin yerini Fenerbahçeli Martin Skrtel ile dolduracağını iddia etmişti.
Gözler Martin Skrtel'e çevrildi...
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle