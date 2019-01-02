Ben Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBen Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'
GeriFutbol Ben Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
02.01.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Ben Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ben Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'

Kasımpaşa’nın Tunuslu futbolcusu Syam Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin gelmesiyle, takımdaki havanın değiştiğinin altını çizerek, deneyimli teknik direktörün kendilerini şampiyon olacaklarına inandırdığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’e flaş bir başlangıç yaparak, ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa’da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, TFF'nin Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Başarılı defans oyuncusu, Tunus Milli Takımı hakkında konuşarak, "Dünya Kupası'nda oynamak çok farklı bir tecrübeydi. Ama açıkçası bizim için işler çok istediğimiz gibi gitmedi. İngiltere'den bir puan alabilecekken 90. dakikada Harry Kane'in golüyle maçı kaybettik. Sonrasında bizim için işler daha da karmaşıklaştı. Belçika yenilgisinden sonra Panama'yı mağlup etsek de gruptan çıkamadık. Yine de Dünya Kupası tecrübesi yaşamak güzeldi" şeklinde konuştu.

"Beni ilk olarak Kemal Özdeş keşfetti"

Kasımpaşa’ya transfer sürecini anlatan Youssef, kendisini ilk Kemal Özdeş’in keşfettiğini ifade ederek, "Beni ilk keşfeden kişi o dönemki teknik direktörümüz Kemal Özdeş'ti. Ama açıkçası Kemal Hoca beni izlemek için gelmemişti. Mısır'daydık ve Kemal Hoca da Trezeguet'yi izlemeye gelmişti. Ancak benim de performansımı beğenmiş. Kasımpaşa'da oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de biraz düşünüp araştırdıktan sonra olumlu cevap verdim. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Gelip tesisleri gezdikten sonra da transfer teklifini kabul ettim. Kasımpaşa'nın tesisleri tek kelimeyle muhteşem" açıklamasını yaptı.

"Kasımpaşa’da her şey gerçekten muhteşem"

Lacivert-beyazlı ekipte yakalanan olumlu havayı anlatan Tunuslu savunmacı, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşamadığını söyleyerek, "Takıma çok çabuk adapte oldum. Çünkü Kasımpaşa'daki her şey gerçekten muhteşem. Bir futbolcunun isteyebileceği her imkan var bu kulüpte. Tesisler muhteşem, teknik ekip çok iyi, çalışanlarla iletişimim harika. İstanbul çok güzel bir şehir. Taraftarlarımız bizi destekliyor ancak baskı yüksek değil. Bu bazen takım için iyi bir durum olabiliyor. Bu yüzden de Kasımpaşa'da bugün başarılı bir tablo sergiliyoruz. Ama bazen taraftar baskısını da özlemiyor değilim" diye konuştu.

"Türkiye’de taktiksel açıdan çok varyasyon yok"

Süper Lig’i değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol sadece atak üzerine kurulu. Tabii herkesin kendi görüşü farklı olabilir ve şu an söyleyeceğim konuda yanlış da anlaşılmak istemem. Ama ben hayatımda ilk kez bir hocadan, "Yediğimiz golden daha fazlasını atmamız gerekiyor" diye bir cümle duydum. Evet, çok gol atmak önemli ama taktiksel açıdan çok fazla varyasyon yok Türkiye'de. Ben bir defans oyuncusuyum ve öncelikle gol yememeyi düşünürüm. Bu açıdan bakınca burada durum farklı. Diğer ülkelerde daha çok taktiğe önem veriliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki ortamda her şey futbol oynamaya müsait"

Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 4. Sırada tamamlayan Kasımpaşa’nın gidişatını değerlendiren Youssef, “İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Yapabileceklerimize inanıyoruz. Takımdaki ortamda her şey futbol oynamaya müsait. Tesisler, stat, taraftar, personel, yönetim gibi her etken aslında bizim iyi futbol oynamamız için dizayn edilmiş gibi. Bu yüzden de başarılı oyun ve iyi sonuçlar geliyor” değerlendirmesini yaptı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 401Manchester City - Liverpool
    3
    2,5Üst
    1,40
    9681kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"Denizli, çok tecrübeli bir adam"

Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin gelmesiyle takımdaki havanın değiştiğini vurgulayarak, "Mustafa Hocanın gelişiyle birlikte takımda çok farklı bir hava yaşandığı kesin. Gerçekten çok tecrübeli ve ne istediğini bilen bir teknik adam. Sahada bir şey anlatırken vücut diliyle bile istediği mesajı oyunculara verebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı"

Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin şampiyonluk sözleriyle ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu kadar bilgili ve tecrübeli bir teknik adam bu sözü söylüyorsa tabii ki derinlemesine düşünmek gerekir. Mustafa Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takıma bu inancı verdi. Bugün oyuncusundan personeline kadar herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor. Ama bu çok kolay bir şey değil. Ligdeki büyük takımlar şu an için kötü durumda. Ama eminim ki ikinci yarıyla birlikte bu takımlar da çıkışa geçip, yarışa dahil olacaktır. Lig uzun bir maraton ve bu maratondan başarıyla çıkabilmek için de büyük bir istikrar gerekiyor. Mustafa Hoca şampiyonluklara alışkın bir isim. Bu süreçle nasıl baş edeceğini biliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ligin ikinci yarısının çok daha zor ama bir o kadar da zevkli geçeceğini düşünüyorum."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gökhan İnler'den İtalya'da ırkçılık mesajı: 'Futbola yakışmıyor'

Galatasaray topbaşı yapıyor

Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

Ben Youssef: 'Mustafa Denizli bizi şampiyon olacağımıza inandırdı'