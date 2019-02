Ben Şinasi Can'ın oğlu Erdem Can

Ankaralı bir ailenin çocuğuyum. Babam Şinasi Can, MKE'de mermi işçisiydi. Her sabah 06.00'da yola çıkar, yolun büyük bölümünü de yürüyerek giderdi, bizi o şartlarda yetiştirdi. Ülker Arena yapılırken Olin Edirne'de çalışıyordum; ama burada oturuyordum. Ankara'dan geldiğimde babam ileride Fenerbahçe'de çalışmam için salona hep enerjisini yollardı. Yıllar önce onu kaybettik; ama benim, onun, eşim ve ailemin 'Fenerbahçe hayalimiz' gerçek oldu. Keşke babam Şinasi Can da burada beni seyredip destekleyebilseydi.

Öyle bir baba ve aileye, böyle bir manşet yakışırdı... Bu haftaki sayfamıza, ‘Dünyanın en güzel takımı’ Fenerbahçe Beko’da senelerdir koç Zeljko Obradoviç’in asistanlığını yapan Türk basketbolunun önemli değeri koç Erdem Can’ı konuk ettik. 27 Eylül 2018’de Obradoviç’le yaptığım röportajda koç, Erdem Can’a dair sorum üzerine şunları dile getirmişti: “Erdem, basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda benim yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda... Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim...”

Erdem koçla sohbetimiz aile odağında başladı. Dilerseniz, sözü ona bırakalım... · Benim için aile gerçekten çok önemli... Ankaralı bir ailenin çocuğuyum. Babam Şinasi Can, Makine Kimya Endüstrisi’nde silah fabrikasında barut bölümünde mermi yapan bir işçiydi. Her sabah 06.00’da yola çıkar, yolun büyük bölümünü yürüyerek giderdi. Bizi o şartlarda yetiştirdi.

Babamın çalıştığı bölüm izoleydi ve patlamalarda pek çok arkadaşını yitirdi. O nedenle benim için madencilerin ve ağır işlerde çalışanların yeri ayrı... Yüreğim her zaman işçi ve emekçiyledir. Bu arada sevgili annem Fikriye Can da ev hanımıdır... Üç erkek kardeşiz biz... Ağabeylerim Barış ve Özgür Can’la birlikte...

Eşim, oğlum, ailem ve tabii bir de Fenerbahçe...

Ağabeylerim de ben de üniversite bitirip, kendimizi geliştirip anne ve babamızı gururlandırdık. Ben, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum ve master da yaptım orada... · Bir ağabeyim makine, diğeri kimya mühendisi... Babam yıllar önce amansız bir hastalıktan dolayı rahmetli oldu. Bize hep verdiği bir öğüt vardı; “Okul ve eğitim her şeyden önce gelecek” derdi. “Hayatta istediğiniz bir şey varsa yapın ama öncelik eğitimdir. ‘Şinasi Can’ın oğulları şu okullardan mezun oldu’ diyecek insanlar” derdi.

Sporu çok severdi. Ama maalesef burada çalışırken gelip bir maçımı izleyemedi, o içimdeki bir izdir. Bize hep dik durmamızı söyledi. Onu daima gururla yad ederim. · Benim için bu çekirdek aile ve eşim Meltem ile 2.5 yaşındaki oğlum Yağız çok önemli. Eşim doktor.... 7/24 ameliyathanede bulunma durumu olabiliyor. İşinin yoğunluğuna rağmen bana en zorlu günlerimde hep destek oldu, hep yanımda... Bizim için oğlumuz ve ailemiz çok önemli, bir de tabii Fenerbahçe...

Obradoviç = Cesaret, çalışmak ve tutku

Erdem Can’a, “Obradoviç’in saha içi ve saha dışı karakterini hangi kavramlar özetler?” diye sordum...

Basketbol sahasındaki Obradoviç = çalışmak, cesur olmak ve işini hep arzu duyarak yapmak diyebilirim... · Günlük hayat anlamında ise; Belki ilk anlattıklarımla biraz çelişki gibi olacak ama... Rahat olmak (tamamen kendi olmak anlamında), dostları ve sevdikleriyle daima eğlenmek ve gülmek diyebilirim... · Peki Obradoviç’in akıl hocası Nikoliç’ten öğrenip size aktardığı temel felsefe nedir? · Profesör Nikoliç bir idmandan sonra yorgun düşen oyuncularına sesleniyor; “Önemli olan fiziksel olarak yorulmanız değil. Asıl önemli olan kafanızın yorulmuş olması... Her şeye konsantre

olmuş, her şeyi sindirmiş ve kafa olarak bir şeyleri geliştirmeyi düşünmekten dolayı yorulmuş hâle gelirseniz, işte o zaman bazı şeyler oturmuş ve antrenman başarılı olmuş demektir.”

Not defterim var

Benim için Obradoviç’le her idman, izlediğimiz her video, maçta yaşananlar veya hayata dair sohbetlerimizin tamamı not alınacak şeyler. Hep bir not defteriyle dolaşırım. İdmanda tabii ki prensiplerimiz var ama idmanın yanı sıra onu da izlerim. Tüm teknik-taktik reaksiyonları not alırım.

EUROLEAGUE ZAFERiNi 18-19 YIL ÖNCE RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM

Fenerbahçe, hayatım ve hayattaki duruşumdur. Başından son dönemde bir sürü sıkıntılı süreç geçen ama ona rağmen dik durmuş, haksızlıklara ve yanlışlara rağmen ayakta kalmış, haklılığını savunup haklı çıkmış, hâlâ da bu mücadeleyi sürdüren bir yapı... Hayata karşı dik durmanın tanımı. · Fenerbahçe’yi hayatımızın her yerinde soluyoruz. Bu salon inşa edilirken burada oturuyordum. Olin Edirne’de çalışıyordum ve Fenerbahçe hayalimdi. · Buradan her geçişimizde eşimle enerji gönderirdik. “Bir gün burada çalışacağım” diye. Rahmetli babam da Ankara’dan geldiğinde salona enerji yollardı. · 2000-2001 yıllarında altyapıda yeni göreve başlamışken, koç Obradoviç’le EuroLeague’i kazandığımı rüyamda görmüştüm ve rüyamda da onun asistanıydım. Hatta gülümseyerek uyanmıştım uykumdan, bunu hiç unutmam...

ATATÜRK'E SAYGIM SONSUZ

Tarihin seçtiğiniz bir döneminde yaşama şansınız olsaydı hangi dönemi isterdiniz? · Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu dönemler... Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kuruculara çok saygı duyuyorum ve onların yanında olmayı arzu ederdim

HOLLYWOOD YILDIZI MISIN?

Obradoviç’in ilk yılında bir Malaga maçı vardı. Kalkıp oyunculara bir şeyler anlatıyorum, hakemler oturtuyor. Koç, bana, “Neden ayaktasın? Otursana. Yeter artık” dedi. Oturdum. Bir pozisyon geçti. Döndü, “Niye oturuyorsun? Hollywood yıldızı mısın? Ayağa kalkıp bir şeyler anlatsana” dedi. Ben kalakaldım. Şimdi, “Tabii” deyip çalışıyorum (Gülüyor).

TAKIMIMIZ OLGUNLAŞTI

Bugüne dek kadromuzu oluşturma konusundaki birikim, bu yıl çok daha net sonuç verdi. Sezona 2 transferle başladık. Biri adaptasyon sürecinde sakatlandı. Diğeri uzunca süre Avrupa’dan uzak kalmıştı ve adaptasyon süreci vardı. Takım bu duruma çok ciddi pozitif reaksiyon verdi. Türkiye Ligi’nin geçen yıllardaki kadar sert olmaması da bizi pozitif etkiledi.

OBRADOVİÇ'İN EŞİ BENZERİ YOK

F.Bahçe Beko Asistan Koçu Erdem Can, “Öğretmenim” dediği Obradoviç’e dair, “Pek çok üst seviye koçla ve oyuncuyla çalıştım ama Zeljko Obradoviç’in bir örneği, eşi ya da benzeri yok. Benim için önümde basketbol ve hayatta koç gibi bir rol modelin olması, en büyük şanslarımdan biri diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

