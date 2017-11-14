"Ben kimseye biat etmem!"

İZMİR’E DÖNDÜ

Karşılaşma sonrasında soluğu İzmir’de alan deneyimli teknik adam, bu kararı 4 haftalık süre içerisinde yaşanan gelişmelerden dolayı verdiğini ifade etti.

AĞLADILAR

Eriş, “4 haftadır süregelen sıkıntılar vardı. Artık yaşananlara tahammülüm kalmadı. Bundan dolayı ayrılmaya karar verdim. Bu kararı almam takımla alakalı bir durum değil. Futbolcularım Niğde Belediye maçı sonrasında ağlayıp bırakmamamı istediler. Fakat öyle bir noktaya geldim ki dönüşü olmayan bir yola girmek zorunda kaldım” dedi.

YÖNETİM ZAAF GÖSTERDİ

Son haftalarda kendisine karşı karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, şunları aktardı: “Biz şampiyonluk mücadelesi verirken bazı taraftarlar kaos yaratmaya çalıştı. Bunlar yaşanırken yönetim sessiz kaldı. Bu bir zaaftır. Bu takımın, bu şehrin insanlarını temsil ettiğini unuttular.”

KENDİLERİNE YANLIŞI GÖSTERDİM

Bu güne kadar kimseye biat etmediğinin altını çizen Eriş, “Hayatım boyunca hiçbir zaman taraftara şirin görünmeye çalışmam. Ben sahada işimi yaparım. Bunun dışında hiçbir şeyle uğraşmam. Hiçbir kimseye de bugüne kadar biat etmedim. Ben kaos yaratmak isteyenlere yaptıklarının doğru olmadığı ve kendilerine yollarının yanlış olduğunu gösterdim. Neden iki yıldır finalden döndüklerini şimdi daha iyi anlarlar. Şapkalarını önlerine koyup bir düşünürler” dedi. (Karadeniz Gazetesi)