"Ben de başarılı olamadım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol Haberleri"Ben de başarılı olamadım"
GeriBasketbol "Ben de başarılı olamadım"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
26.03.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

"Ben de başarılı olamadım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Ben de başarılı olamadım"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlılara bazı problemleri değiştirebileceğine inanarak geldiğini ama bu sene bunu başaramadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen ve kendisinin konuşmacı olarak katıldığı Sporun Zirvesi adlı panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Ataman, kadroyu bir türlü rayına oturtamadıklarını ifade etti. 


Türkiye'de THY Avrupa Ligi'nden farklı bir görüntü çizdiklerini vurgulayan Ataman, "Açıkçası sezon ortasında geldiğim zaman bazı şeyleri değiştirebileceğimi düşünmüştüm ama ben de başarılı olamadım. Türkiye'de daha iyi durumdayız. Türkiye kupası sonuçta bizim için önemliydi. Baktığınız zaman Türkiye'de 2 tane kupa var. Bunlardan birini kazandık ama tabi Anadolu Efes'in esas hedefi her zaman için Avrupa, THY Avrupa Ligi olmuştur." diye konuştu. 


Önümüzdeki sezon başında çok yoğun bir mesai harcayacaklarının altını çizen Ataman, şöyle devam etti: 
"THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk adaylarıyla rekabet edebilecek bir kadro oluşumuna gideceğiz. Bu konuda kulüp yönetimi de çok istekli ama bunları da abartmadan yapacağız. Sonuçta Türkiye'nin ekonomik şartları belli. Bunları göz önünde bulundurarak iyi bir kadroyu, normal bir bütçeyle kurmaya çalışacağız. Sonrasını da bizim becerimiz ortaya çıkaracak. Önümüzdeki sene bu takımda ciddi anlamda değişiklikler olacak. Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız ama ciddi anlamda THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final ve şampiyonluk hedefleyen bir kadro oluşturmamız gerekiyor." 

"Devşirme oyuncuya sıcak bakıyorum" 

Ergin Ataman, bir gazetecinin Darüşşafaka forması giyen Scottie Wilbekin'in Türk olması ve devşirme oyuncularla ilgili sorusu üzerine şunları aktardı: 
"Devşirme oyuncuya sıcak bakıyorum, böyle bir hak tanınıyorsa ve Avrupa'da mücadele ettiğiniz diğer ülkeler de bunu yapabiliyorlarsa, o zaman siz de bunu yapmalısınız. Ancak bunu yaparken sadece bu bağlı kalmamalı, kendi altyapınızdan da oraya çıkacak oyuncular yetiştirmelisiniz. Ali Muhammed Türk Milli Takımı'na ciddi hizmetler verdi, yaşı da ilerlerdi. Wilbekin Türk oluyor. Önemli olan Türk oyuncuların sayısını genişletmek. Onların hiç olmazsa Türkiye liginde gerçek dakikalar almalarını sağlayabilmek." 


Antrenörlerin genç Türk basketbolcuları oynatmamasından ötürü şikayet aldığını da bildiren Ataman, "Antrenörler maçları kazanmak için oynuyor. Burada kuralları belirleyecek Türkiye Basketbol Federasyonu. Siz federasyon olarak o kuralları koyarsanız biz de buna uymak zorunda kalacağız. Onun için mutlaka kurallar konulması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti. 


Ligde normal sezonu ilk üç sırada bitirmek istediklerini de söyleyen Ataman, bir sürpriz olmaması durumunda bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova'nın final oynayacağını düşündüğünü aktardı. 


Ataman, A Milli Basketbol Takımı ve oyuncu yetiştirilmesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: 
"Bu kadar çok yabancı oyuncunun oynadığı ve sorumlulukların tamamen yabancılar tarafından paylaşıldığı bir ligden Avrupa Şampiyonluğu'na veya madalyaya oynayan bir mili takım çıkarmak çok zor. Burada milli takımı yönetenleri suçlamamak gerekiyor. Planlama bazında son derece yanlış yapıldığını düşünüyorum. Özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası öncesi. Bu turnuvanın Türkiye'de yapılacağı belliydi, hedef bir turnuva olarak seçilmişti. Bence çok daha iyi bir planlama yapılarak buraya daha deneyim kazanmış mental, fiziksel ve en önemlisi tecrübe olarak daha güçlü bir takımla çıkmamız gerekiyordu. Hatalardan ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İleriye yönelik ciddi plan ve programların yapılması gerekiyor." 

"Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" 

Tecrübeli başantrenör, Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi. 
"50 yıldır Galatasaray'lıyım." diyen Ataman, "Daha spora başlamadan Galatasaray tribünlerinde yer almış biriyim. Bunu da her zaman gururla söylüyorum. Gönlümden Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor ama sadece gönlümden değil mantık olarak da baktığınız zaman bugün Galatasaray ligde ciddi bir avantaj yakalamış durumda." değerlendirmesinde bulundu. 
Ataman, sarı-kırmızılıların ciddi bir hava yakaladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Beşiktaş'ta özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonra bir bocalama var, Fenerbahçe'de ise bir kaos var. Aziz Yıldırım'ın belirttiği gibi bir bölünme söz konusu. Bu futbola ve o enerjiye yansıyor. Fenerbahçe o enerjiyi kaybetmiş durumda. Medipol Başakşehir iyi gidiyor ama ben onun da özellikle bu önümüzdeki haftalardaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çözüleceğini düşünüyorum. Fatih Terim tecrübesi ve faktörüyle, Abdurrahim Albayrak'ın da futbolcular ve taraftarla olan bütünlüğüyle Galatasaray'ın bu sezon yeniden şampiyon olacağını düşünüyorum." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emin adımlarla devam ediyoruz

Selçuk Trabzon maçında sahada

Parkeleri bile Fatih Hoca yaptırdı

Fenerbahçe Doğuş Eskişehir Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?