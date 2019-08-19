‘Ben artık G.Saraylıyım’ diyerek maçta oynamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri‘Ben artık G.Saraylıyım’ diyerek maçta oynamadı
GeriFutbol ‘Ben artık G.Saraylıyım’ diyerek maçta oynamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.08.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

‘Ben artık G.Saraylıyım’ diyerek maçta oynamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Falcao sakatlanma riski nedeniyle Metz maçında oynamadı.

Kendisini ilk 11’de oynatmak isteyen Monaco yetkililerine, “Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem” diyerek olumsuz yanıt veren Kolombiyalı yıldızın bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor. Falcao büyük olasılıkla Konya maçında forma giyecek.

G.SARAY’ın kesin anlaşma sağladığı Radamel Falcao’nun önceki gün Metz maçında oynamamasının sebebi ortaya çıktı. Monaco Kulübü, takımla birlikte Metz deplasmanına gitmesine rağmen son anda kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldız için, “Sakatlığı var” açıklamasını yapmıştı. Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

5 MiLYON EURO’LUK TEMiNAT MEKTUBU ALDI

Radamel Falcao’nun, kendisini Metz karşısında ilk 11’de oynatmak isteyen kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Leonardo Jardim’e, “Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp kendimi riske atmak istemiyorum” dediği, bunun üzerine tecrübeli oyuncunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Monaco’daki evini boşaltıp bir otele yerleşen ve Galatasaray’daki ilk sezonunun garanti ücreti olan 5 milyon Euro için teminat mektubu dahi alan Falcao’nun bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık olarak düzenlenecek görkemli bir törenle sözleşme imzalayacak olan tecrübeli santrfor, teknik direktör Fatih Terim’in şans vermesi halinde 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Konoplyanka için 3 milyon euroya... | Beşiktaş Transfer Haberleri
Mehmet Topal bu hafta imzayı atıyor! | Galatasaray Transfer Haberleri
F.Bahçe’ye gelmek için M. United’a baskı yapıyor
Riza Durmisi için Lazio ile anlaşma sağlandı