GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, bugün yapılacak seçimin asıl derdi olmadığını belirterek, “Ben 21 Ocak’ı düşünüyorum. Seçim seçimdir. Galatasaray en uygununu seçecek. Benim derdim sonrasında ki ödemelerde” dedi. Galatasaray’ı takip eden muhabirlerle dün buluşup bugünkü seçim öncesi son mesajlarını veren Başkan Özbek, “Mali disiplini sağlamadan sportif başarı da imkânsız. Geldiğimiz noktada benim ve yönetimin düşüncesi Galatasaray’ın ayın 21’inde (yarın) ne yapması gerektiği. Gelecek yönetimin 21’inde ne yapması gerekiyor, oraya odaklanmış durumdayım.

Hâlâ enerjimi 21 Ocak’taki G.Saray’a dertlenerek harcıyorum. 22’sinde maçımız var. Seçim genel kurul takdiridir” dedi.

PAZARTESİ 5 MİLYON DOLAR ÖDEME

İÇE dönük rekabetin olmaması gerektiğini vurgulayan Özbek, “Bizim asıl rakiplerimiz dışarıda; ezeli rakiplerimiz. Altın çağa gitmek için G.Saray’a huzur lazım. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Şampiyonluğun ucundaki prim çok büyük. 200-250 milyon lira gibi bir para. G.Saray’ın çok ihtiyacı olan bir husus. Benim amacım Galatasaray’ın şampiyonluğu. Şampiyonluk yolunda iç çekişme olmamalı. Kendimizi yıpratmak yerine, ezeli rakiplerimiz var. Kim seçilirse seçilsin Mayıs 2018’e giderken G.Saray’a huzur lazım. G.Saray ile derdi olanla,

G.Saray ile dertleneni ayırmanız lazım. Hiç kimse tarih önünde bu huzuru bozmaya yeltenmesin” dedi.

Özbek, pazartesi takıma 5 milyon dolar ödeme yapılması gerektiğini belirtirken, “Sezon sonuna kadar yapılacak ödemeyse 35 milyon dolar” dedi

BANKA BORCU 177 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

DİĞER aday Mustafa Cengiz’in borçlanma konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Özbek, “Mayıs 2015’te G.Saray’ı erozyona uğratan ödediği faizler ve kur farkıdır. Teslim aldığımda 280 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bakın, banka borcu 177 milyon dolar seviyesine inmiş. Nasıl inmiş bu? Emlak konuttan gelen avansı oraya yatırdık. Şimdi ne olacak? Şimdi Florya’nın ihale edilmesi, Riva inşaatının başlamasıyla 80-90 milyon dolar gelecek ve yine banka borcuna gidecek. Banka borcu 100 milyon’a düşecek.

Ve sonraki dönemde sıfırlanmaya gidecek. Banka borçlarından kurtulmuş olsak, 150 milyon TL faiz ödemesek, yılda 110 milyon Euro kazanıyoruz. 85 milyon Euro futbol harcamamız var” dedi.

ÖRNEĞiM SELAHATTiN BEYAZIT

SELAHATTİN Beyazıt, bugün G.Saray’ı kuyudan çıkartan araziyi kazandırmış.Örnek aldığım başkan odur. İnşallah ben de böyle bir başkan olurum. G.Saray’a yüksek değer getirebilecek bir gayrimenkul düşünüyorum. Projeleri tamamlamak lazım.

RİVA VE FLORYA İÇİN İSTİKRAR

2016 yılında Riva projesinde birinci faz bitti; yani ihalelerin yapılması. Florya ise şubatta yapılacak. Birinci fazdan sonra ikinci faza geçilecek. Bunu devam ettirmek ve mali bağımsızlık için de istikrar gerekir. İkinci faz için süre istiyorum.

BİR SONRAKİ SEÇİM 2020 YILINDA

Dursun Özbek, tüzüğe göre bir sonraki seçimin 2020 yılının mayıs ayında olduğunu söyledi.

DURSUN ÖZBEK’İN YÖNETİM LİSTESİ

Asil:

- Özkan Olcay

- Osman Kocaman

- Nasuhi Sezgin

- Mehmet Dedeoğlu

- Can Topsakal

- Ahmet Cebeci

- İsmail Sarıkaya

- Hasan Murat Atay

- Ural Aküzüm

- Ali Yüce

Yedek:

- Mehmet Onultan

- Cevat Genç

- Burçin Aslan

- Serdal Koç

- Ozan Oral.