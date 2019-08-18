Bellona Kayseri, Klaudia Perisa ile anlaştı! | Transfer haberleri...
Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı.
Sarı Kırmızılı takım Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı. Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen 1.80 cm boyundaki oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. 22 yaşındaki Perisa 2 numara (Skorer Gard) pozisyonunda oynuyor.
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