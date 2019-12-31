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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 11:12,Son Güncelleme:/

Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

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Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Bsketbol, ligin 12.haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olarak iç sahada ilk mağlubiyetini aldı.

Sarı-Kırmızılılar daha önce iç sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş’ı 96-91, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-59, Botaş'ı 61-58, Samsun Canik Belediyespor'u 73-58 ve İzmit Belediyespor'u 82-76 mağlup etmişti.

Bellona Kayseri ilk kez kaybetti

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