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Basketbol
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Haber Giriş: 28.12.2019 - 18:31,Son Güncelleme:/

Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı.

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Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Kaela Dawn Davis'i kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Dallas Wings takımında forma giyen 25 yaşındaki Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Oyun kurucu olarak görev yapan Davis, 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

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Bellona Kayseri Basketbol, Kaela Dawn Davis ile 1 yıllığına anlaştı.


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