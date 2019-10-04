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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
04.10.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup’ta gruplara kaldı!

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Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup’ta gruplara kaldı!

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup’ta gruplara kaldı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x

Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup’ta gruplara kaldı

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