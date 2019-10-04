Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup’ta gruplara kaldı!
Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Ön Eleme 2.maçında Spartak Noginsk takımını mağlup etmeyi başardı. Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önündeki maçı 11 sayı farkla kazanarak EuroCup’ta gruplara kaldı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Aleksandar Milojevic xx, Nikola Perlic xx, Alexandra Stan xx
Bellona Kayseri Basketbol: Kladuia Perisa xxx (13), Beril Albayrak x (1), Ayşegül Günay xxx (10), Gülse Uğur xx (4), Sanem Gamze Zeren xx (7), Luca Ivanovic xxx (8), Shacobia Barbee xxx (21), Gizem Sezer x (2), Kennedy Valentine Burke xxx (16), Bedriye Şevval Karlıtekin x, Fatma Dikmen x
Spartak Noginsk: Evgenia Konotygina xxx (18), Veronika Dorosheva x (6), Marina Karpunina xx (8), Anna Petish x (4), Marina Krivolapova xxx (17), Oxana Gorshechnikova x (5), Yulia Garkavskaya xx (8), Margarita Dukhina x, Milana Sumets x (3) Raisa Andrianova x (2)
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