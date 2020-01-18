Bellona Kayseri Basketbol: 90-76 Birevim Elazığ İl Özel İdare
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-76 mağlup etti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş, Tolga Edis
Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 1, Davis 31, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 14, Kübra İmren Siyahdemir 9, Ann Wauters 5, Ivankovic 10, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 20
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 5, Williams 20, Miray Şahin 14, Vaughn 18, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 11, Ivaslonjsak 8, Nevin Kristen Vatansever
1. Periyot: 13-12
Devre: 39-31
3. Periyot: 66-50
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