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Basketbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 18:34,Son Güncelleme:/

Bellona Kayseri Basketbol: 90-76 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Bellona Kayseri Basketbol: 90-76 Birevim Elazığ İl Özel İdare

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-76 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yücel Çilingir, İbrahim Altıntaş, Tolga Edis

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 1, Davis 31, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 14, Kübra İmren Siyahdemir 9, Ann Wauters 5, Ivankovic 10, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 20

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 5, Williams 20, Miray Şahin 14, Vaughn 18, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 11, Ivaslonjsak 8, Nevin Kristen Vatansever

1. Periyot: 13-12

Devre: 39-31

3. Periyot: 66-50

Bellona Kayseri Basketbol: 90-76 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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