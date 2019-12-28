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Basketbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 20:15,Son Güncelleme:/

Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray

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Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 61-82 mağlup etti.

Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Sedef Yarıcı

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 2 , Ayşegül Aladağ 7, Kübra İmren Siyahdemir 10, Ann Wauters 4, Ivankovic 12, Burke 22, Beril Albayrak 4, Gülse Uğur

Galatasaray: Funda Nakkaşoğlu, Meltem Yıldızhan 7, Şerife Alperi Onar 2, Sude Yılmaz 3, Sinem Ataş 5, Işıl Alben 9, Drangana Stankovic 3, Nicole Hartley 23, Mısra Albayrak 2, Victoria Macaulay 21, Tilbe Şenyürek 7, İnci Güçlü,

1. Periyot: 19-21

Devre: 35-43

3. Periyot: 45-57

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Bellona Kayseri Basketbol 61-82 Galatasaray


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