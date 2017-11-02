Belhanda'nın değerini anladınız mı!

G.SARAY’ın 8 milyon Euro’ya aldığı Younnes Belhanda, en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.

Yıldız futbolcudan taraftar skora daha çok katkı beklerken Igor Tudor’un düşüncesi ise farklı…

Özellikle Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından eleştiri oklarının yöneldiği oyuncu için Tudor ve yardımcılarının görüşü çok net: “Belhanda’nın, önemini herkes Trabzonspor deplasmanında açıkça gördü. Onu çok aradık. Takımda olsa bize katkısı büyük olurdu.”

TAKIMI RAHATLATIYOR

İŞTE Tudor ve yardımcılarının, sarı kırmızılı camianın önemli isimlerinin, “Belhanda’nın performansı düşük değil mi? Bundan sonra ne olacak?” sorusuna verdiği yanıt:

“Belhanda, takımı hızla hücuma çıkarıyor. Oynadığı maçlarda Galatasaray takımı daha rahat ve organize atak geliştiriyor. Oyuna akışkanlık ve güç katıyor. O, Türkiye’de insanların alışık olduğu tipte bir 10 numara değil! Yokluğunda birçok kişi Galatasaray takımındaki değerini anlamıştır.”

OFANSTA DAHA İYİ OLACAK

SARI kırmızılı takımın teknik patronları, oyuncunun özelliklerini aktarmaya şöyle devam etti:

“Orta sahaya yardım ediyor. En olmadık yerde top kapıyor. Rakibin baskı yapmasına izin vermiyor. Ve onun etkinliği, Fernando ve Ndiaye ile birleşince Galatasaray, rakiplerin orta sahasını bozuyor.”

Bu arada teknik patron Tudor, Belhanda’nın eksiğini de şu sözlerle dile getirdi:

“Ofansif oyunda bazı sıkıntıları var. Bu anlamda daha etkin olması ve sorumluluk alması gerekli.”