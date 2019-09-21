Belhanda'nın ahı tuttu! Veysel sakatlandı...
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Kasımpaşa - Antalyaspor maçında Ricardo Quaresma'nın ardından Veysel Sarı da sakatlanarak çıktı.
Yaptığı müdahele ile Galatasaray'da Younes Belhanda'nın çenesinin kırılmasına sebep olan Veysel Sarı, Antalyaspor ile oynana maçta sakatlanarak çıktı.
Arkadaşları, elinden sakatlanan ve acı içinde yerde kalan Veysel'in yanına giderek durumuna baktılar.
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