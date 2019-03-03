Belhanda'dan şampiyonluk itirafı!
Belhanda, Galatasaray'ın Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Faslı oyuncu, "Şampiyonluk ihtimalimiz artık sadece bizimle alakalı değil. Biz maçları kazanıp diğerlerinin kaybetmesini bekleyeceğiz. Gol attım ancak maalesef bu galibiyeti getirmedi, bir puanı getirdi. Erzurumspor'u tebrik ediyorum, onlar da güzel oynadı." diye konuştu.
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