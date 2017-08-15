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Belhanda'dan maç sonu yorumu: "Şampiyonluk için..."

Kayserispor karşısında Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü atan Younes Belhanda, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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Maçı 1 gol-1 asistle tamamlayan Belhanda "Taraftarlarımızı çok mutlu etttik. Benim gol atmamdan önce önemli olan takımın kazanmasıydı. Bunu da başardık. Daha önümüzde uzun bir yol var. Galatasaray taraftarını daha ilk gün anladım. Havaalanında bana verdikleri destek beni iyi hissettirmişti. Taraftar mutlu, biz mutluyuz. Güzel bir gün oldu. Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı ama bu yetmez. Belhanda'nın Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elinden geleni yapması ve daha çok çok çalışması gerekiyor" dedi.

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BelhandaGalatasarayAçıklama
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