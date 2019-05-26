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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Belhanda'dan itiraf geldi!

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Belhanda'dan itiraf geldi!

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Younes Belhanda ASpor'a konuştu.

İşte yıldız futbolcunun açıklamalarından satırbaşları:

GURUR DUYUYORUM

Galatasaray'da oynamaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Hem Türkiye'de hem yurt dışında çok taraftarı olan bir takım. Ben bu takımda iki senede iki kez şampiyon oldum. Çok mutluyum. Gittiğim yerlerde şampiyonluk yaşadım. Bu da yeteneklerimin sahaya yansımasından kaynaklanıyor ama sadece bundan değil, yeteneğimin takımla bütünleşmesi de bunu sağladı. Her zaman gol atamıyorum belki ama farklı alanlarda takımıma hizmet ediyorum.

GEÇEN SENE HEP ÖNDE GİTTİK

'Hangi şampiyonluk daha zordu' sorusunu Belhanda şu şekilde yanıtladı: Her şampiyonluğun bir hikayesi var. Geçen sene hep önde gittik, bu sene daha zordu çünkü Başakşehir'i uzun süre takip ettik. Son haftada şampiyon olduk.

ONUN SAYESİNDE ŞAMPİYON OLDUK

'Şampiyonluğu hissettiğin an neydi' şeklinde yöneltilen soruya tecrübeli oyuncu, 'Antalyaspor ve Akhisarspor maçlarında hissettim. Çünkü orada gerçekten Allah'ın bize çok büyük bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Onun sayesinde bu şampiyonluğa ulaştık.' şeklinde yanıt verdi.

KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BÖYLEYİM

Küçüklüğümden beri böyleyim. Saha dışında daha mülayim bir adamım ama saha içinde böyle olamıyorum. Sahadayken orası benim oyun alanım ve orada kendi oyunumu yansıtmalıyım. Benim oyunumun üzerine oyun oynanmasını sevmiyorum. İstatistiklerden daha çok saha içinde ne yaptığınıza bakmak gerekiyor. Asist yapmıyor olabilirim ama eylemin başladığı nokta çok önemli. Gol konusunda ise, 10 değil 8 numara olarak oynuyorum. İki senedir şampiyonuz. Daha çok buna bakmak gerekiyor.

ONUN GELİŞİ BİZİ ETKİLEDİ

Diagne'yle ilgili sorular yöneltilen Faslı futbolcu: "Onun gelişi bizi etkiledi. Alan kaplayan bir adam ve defans oyuncuları daha çok ona konsantre oluyor ve bize alan açılıyor. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. İkimiz de penaltı kullanmak istedik ancak Fatih hocamız onun kullanmasını istemişti. Böyle şeyler olur. Biz takım arkadaşıyız. Dostluğumuz ilelebet devam edecektir.

Fatih Terim ile devre arasındaki görüşmesiyle ilgili orta saha oyuncusu, 'Fatih Hoca'yla görüştüm ve burada kalmam gerektiğini, bana güvendiğini söyledi. Ben de hocanın bana verdiği güvene karşılık en iyi oyunumu vermeye çalıştım sahada.' ifadeleri kullandı.

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Belhandadan itiraf geldi

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