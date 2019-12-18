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Futbol
18.12.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul!

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Belhanda'da karar verildi: Kendine kulüp bul!

Galatasaray'da beklenen hamle gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın menajeriyle iletişime geçerek, ''Farklı bir kadro yapılanmasına gidiyoruz. Kendinize yeni bir kulüp bulun'' mesajını gönderdi.

Younes Belhanda, Galatasaray’daki son günlerini geçiriyor...

Uzun süredir formsuzluğu nedeniyle tepki çeken ve son olarak taraftarla girdiği tartışmayla gözden düşen Faslı futbolcunun, Ocak ayında satılmasına karar verildi.

Oyuncu her ne kadar, “Kontratım devam ediyor, ben buradayım” dese de, ara transferdeki operasyona kaynak arayan Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de onayıyla Belhanda’yı satmak üzere düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun menajeriyle iletişime geçerek, “Farklı bir kadro yapılanmasına gidiyoruz. Kendinize yeni bir kulüp bulun. Planlamayı sizin ayrılığınız üzerine yapıyoruz” mesajını verdi. (Fanatik)

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Belhandada karar verildi: Kendine kulüp bul


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