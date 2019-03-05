Belhanda transferde çizgiyi çekti! Tek şartım var..."
Galatasaray'da son dönemde form grafiğini artıran Younes Belhanda'nın transferi tekrar gündeme geldi. Suudi Arabistan'tan bir takımın Faslı oyuncu için 11 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Öte yandan yıllık 6 milyon Euro yıllık ücret talep eden Belhanda'yı almak isteyen takımın kasasından bir yılda 17 milyon Euro çıkaracağı ifade ediliyor.
Galatasaray'da 3.350 milyon Euro garanti ücreti alan Faslı yıldız Younes Belhanda, Arabistan’dan 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.
Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum'' diyerek kalmaya ikna etmişti.
Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan Belhanda'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu.
Sabah'ın haberine göre, yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan bir takım, sezon sonu 11 milyon Euro bonservis vermeye hazır.
6 MİLYON EURO İSTİYOR
Luyindama ve Maicon transferleri sonucu yaz döneminde eksi 3.3 milyon Euro bütçeye düşen sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda'yı satarak transferde artıya geçmeyi planlıyor. Galatasaray'da garanti ücreti 3.350 milyon Euro olan Belhanda'nın ise Suudi Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
Ara transfer döneminde Belhanda için 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Suudiler'in 6 milyon Euro vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Faslı 10 numara, ligin ikinci yarısında döktürmeye başladı. Alanya'da Galatasaray'ı yenilgiden kurtaran golün asistini yapan Belhanda, Trabzon-Kasımpaşa- Erzurum maçlarında toplam 4 gol attı.
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