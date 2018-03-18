Belhanda, Sneijder'ın yapamadığı yaptı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele 0-0 sona ererken, karşılaşmada Galatasaraylı Belhanda'nın istatistiği gözlerden kaçmadı.
Galatasaray adına gecenin en çok çalışan ismi Younes Belhanda oldu. Faslı yıldız 8 top kapma hamlesinin 4'ünde başarılı oldu ve bu alanda maçın en iyisiydi. Sezon başından beri Wesley Sneijder ile karşılaştırılan Belhanda, Sneijder'in savunmada yapamadıklarını yapabildiğini net bir şekilde gösterdi.
Mücadeleden kaçmayan yıldız futbolcu, 28 kez ile en fazla ikili mücadeleye giren isim olan Belhanda, bunların 16'sını kazanmayı bildi ve bu alanda da maçın en iyisi oldu. Ayrıca 2 de hava topu kazandı. Faslı yıldız mücadele boyunca en fazla faul yapan ve kendisine en çok faul yapılan oyuncu da oldu. (Fotomaç)
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