Belhanda Quaresma'yı geçti

Galatasaray'ın Faslı yıldızı sahada kaldığı 874 dakikada tam 30 anahtar pas attı. Tecrübeli futbolcu özellikle duran toplardaki orta başarısı ile bu alanda rakiplerinden öne çıktı. Belhanda'yı 820 dakikada 27 anahtar pas atan Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena takip etti.



QUARESMA 26 PAS



Deniz Türüç de 27 anahtar pas yaptı. Ancak milli futbolcu 973 dakika ile Valbuena'dan neredeyse iki maça yakın daha fazla süre aldı. Bursaspor'un Arjantinli oyun kurucusu Pablo Batalla (852 dakika) ile Beşiktaşlı Ricardo Quaresma (711 dakika) 26'şar anahtar pas ile bu 3'lüyü yakından takip ediyor.

BELHANDA 5 ASİST



Belhanda 30 anahtar pasından 5 de asist çıkardı. Mathieu Valbuena ile Deniz Türüç 4'er, Pablo Batalla 3, Ricardo Quaresma ise sadece 1 asist yapabildi. Quaresma ligde asistte geride kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol pası vererek takımına önemli katkı sağladı.



Younes Belhanda alttan alta G.Saray'ın en değerli oyuncusu olmaya başladı... Oyunun beyni olan yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan isimler sıralamasında da ilk sırada. Valbuena ve Deniz Türüç, 27'şer şut pası atarken Belhanda ise 29 şut pası verdi. 1 gol ve 5 asist yapan Belhanda, maç başına 55.4 pas ortalaması ile oynarken yüzde 77.3 ortalama yakalamayı başardı. (Fotomaç)