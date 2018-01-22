Belhanda neden yedek? İşte cevabı...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in takıma verdiği mesaj şu " İsminiz yada forma numaranız kim olursa olsun, bu formayı hak eden giyer"

Terim'in ilk 11'de Belhanda yerine Yasin Öztekin'e şans vermesinin gerekçesi de bana göre bu. Yasin Öztekin kamptaki çalışma temposu, hırsı, Terim geldikten sonra şans bulduğu maçlardaki performansı ile bunu çoktan hak etmişti.



Bir de gerçek var ki bu cesur kararı Teknik Direktör Fatih Terim'den başkası veremezdi.Fatih hoca cesur bir karara imza attı. Yasin Öztekin'in de bu fırsatı iyi kullanıp ekstra bir futbol ortaya koyması gerekli. Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Galatasaray açısından belki de maçın kilit adamları bu maçta şans bulan 4 futbolcu olacak. Galatasaray adına kilit oyuncular Maicon'un yerine oynayan Denayer, Fernando'nun yerine 11'de görev alan Selçuk İnan, Gomis'in yerine gol silahı olan Eren Derdiyok ve Belhanda'nın yerine sahaya çıkan Yasin Öztekin olacaktır.

Kayserispor, ligin ilk yarısında 4 büyük takım arasında yalnızca Galatasaray'a kaybetmişti. Kayseri ekibi bu maçı rövanş niteliğinde hazırlandı. Kayserispor ligin ilk yarısının en formda ve kompakt oynayan ekibiydi. Kısaca Galatasaray 17 maçlık serüvende bence en zor karşılaşmasına çıkacak

Galatasaray bu akşam galibiyet alırsa 3 puandan daha fazlasını kazanacak