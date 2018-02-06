Belhanda ilk 11’e dönüş sinyalleri verdi
Sivas deplasmanında hücum hattına yönelik kilit paslarıyla oyunu açan Faslı yıldız, 11’e dönüş sinyalleri verdi.
Teknik patron Fatih Terim’in ligde kulübeye hapsettiği Belhanda, Sivas deplasmanında oyuna sonradan girip hareket getiren isim oldu.
Hücum hattına yönelik kilit paslarıyla oyunu açan Faslı yıldız, 11’e dönüş sinyalleri verdi. Tecrübeli hoca, bu hafta yapacağı rotasyon çerçevesinde Belhanda’ya başlangıç kadrosunda şans tanıyabilir. (Fanatik)
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