Belhanda için flaş iddia! Galatasaray'da...

Galatasaray’ın Belhanda planı ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılılar’ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Faslı yıldız için, menaceri Makram Naceur’un Galatasaray Yönetimi’ne önemli bir söz verdiği öğrenildi.

Naceur’un, “Siz Belhanda’yı Şampiyonlar Ligi’nde oynatın, birkaç maç iyi performans sergilemesi halinde aldığınızın en az iki katına onu Katar kulüplerine satarım” dediği belirlendi.

Başkan Dursun Özbek’in, “Yaptığımız transferler bize para kazandıracak” açıklamasının altında yatan nedenlerden biri de bu söz. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuya proje gözüyle bakıyor. Belhanda için ilerleyen dönemde Çin ve Katar’dan gelmesi muhtemel tüm teklifler masaya yatırılacak ve kulüp kasasına 15-20 milyon Euro civarında para girmesi hedefleniyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI AMA...

Belhanda, Galatasaray formasıyla ligin ilk 4 haftasında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran topları çok tehlikeli kullanan Faslı futbolcu, bu performansına karşılık henüz taraftarla beklediği iletişimi kurabilmiş değil.

Sneiijder’in 10 numaralı formasını sırtına geçiren Belhanda’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünülüyor. (Fanatik)