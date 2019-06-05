Belhanda giderse Naim Saiti gelecek
Gözlerin transfer çevrildiği Galatasaray, Younes Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Sarı-kırmızılı takımın, Fransa 1. Ligi'nde Dijon forması giyen Faslı oyuncu Naim Saiti ile ilgilendiği iddia edildi.
Fransız Gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın Sliti için resmi bir teklifte bulunmadığı; fakat Belhanda'nın gitmesi durumunda ilk alternatifin Dijon'lu yıldız olduğu kaydedildi.
Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 10 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
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