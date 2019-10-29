Belhanda gibi küfreden Xhaka'yı teknik direktörü affetmedi!
Tıpkı Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda gibi oyundan çıkarken kendi taraftarına küfreden Granit Xhaka, Arsenal'de olay adam oldu.
Arsenal'in Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınırken taraftarlarının protestosuna maruz kalan Granit Xhaka, taraftarlara dönüp küfrederek gündem olmuştu.
Galatasaray - Real Madrid maçında Younes Belhanda'nın benzer bir hareketini yapan Xhaka'ya teknik direktörü Unai Emery'den de tepki geldi.
Emery, konu hakkında ''Xhaka'nın yaptığı çok yanlıştı. Kaptanlığı alınabilir mi? Evet, olabilir. Çok hatalı davrandı.'' diye konuştu.
Taraftarına küfreden İsviçreli futbolcuya takım arkadaşlarının da tepkili olduğu belirtiliyor.
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