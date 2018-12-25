Belhanda, Fransa yolcusu! Transfer...
Galatasaray'ın hücumcusu Belhanda için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından Nice Matin'in haberine göre; Nice ve Monaco, Faslı oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor. Nice'in yaratıcı bir orta saha oyuncusu aradığı belirtilen haberde, güney ekibinin eski oyuncusunun takıma katkı vereceği öne sürüldü.
Hatırlanacağı üzere, Monaco'nun transferden sorumlu yöneticisi Serge Recordier'nin de Faslı ismi kadroya aktmak istediği belirtilmişti.
Recordier, Belhanda'yla Nice'te beraber çalışmış ve daha sonra Monaco'da göreve başlamıştı.
2016/2017 sezonunda Nice formasını kiralık giyen Belhanda, geçen sezonun başında ise Dinamo Kiev'den 8,75 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu.
Belhanda, Galatasaray forması altında toplam 50 maça çıktı, 3 gol atıp 15 de asist yaptı.
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