Belhanda, Feghouli'yi bekliyor

Transfer döneminde 8 milyon Euro ile en fazla bonservis bedelinin ödendiği Younes Belhanda, geride kalan 5 haftada 1 gol attı, 2 asist yaptı.
Ligde her maç fileleri sarsan Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan Belhanda, Sneijder'den devraldığı 10 numaralı forma ile henüz taraftarın beklentisini karşılayamadı.
Performansını yeterli bulmayan Faslı yıldız, sarı-kırmızılı idarecilerle yaptığı durum değerlendirmesinde ise Feghouli'nin önemine değindi.
Belhanda, "Feghouli'nin ilk 11'de forma giymesine en çok ben sevineceğim. Çünkü saha içinde Feghouli gibi teknik, iyi pas yapan bir oyuncuya ihtiyacım var. Göreceksiniz; Feghouli ile benim performansım da artacak. Çünkü o da benim gibi topla çok yetenekli bir oyuncu, aynı dili konuşuyoruz'' ifadelerini kullandı.