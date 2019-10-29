Belhanda Fatih Terim'in de sabrını taşırdı
Real Madrid maçında oyundan alınırken Galatasaray taraftarları ile yaşadığı soruna karşın Belhanda’ya kanat geren ve özür mesajı yayınlatıp gerginliği bitirmeye çalışan Fatih Terim, Faslı futbolcudan aynı karşılığı göremedi.
Terim’in, “Gerçek özrünü iyi futbol oynayarak dileyebilirsin” diyerek Beşiktaş maçında 11’de oynattığı Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Terim, bu haftaki Çaykur Rizespor maçında Belhanda’yı ilk 11’e almayacak.
Faslı futbolcu, kendisine çeki düzen vermediği taktirde ocak ayında gönderilmesi gündeme gelecek. Terim ayrıca, Ömer, Emre Taşdemir, Şener, Taylan ve Jimmy Durmaz gibi oyunculara daha çok şans tanıyacak.
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