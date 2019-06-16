Belhanda Fas'ta kriz çıkardı
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yer aldığı milli takım kampında şok kriz!
Fas basınına göre Abderazak Hamdallah, Belhanda ve Dirar'ın da içinde bulunduğu bir grupla iyi anlaşamadığı ve kendisine kötü davranıldığı için milli takım kampını terk etti.
Zira Abdelrazak Hamdallah'ın sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı Fas Futbol Federasyonu tarafından açıklanırken, golcü futbolcunun instagram hesabından spor yaparken paylaştığı videolar kafaları karıştırdı.
Antrenmanda Belhanda'nın, Hamdallah'a sakatlamaya yönelik sert bir şekilde faul yapması nedeniyle iki futbolcu arasında sinirlerin gerildiği belirtildi.
Hatta antrenman sonrasında futbolcular arasında kamp yapılan otelin koridorlarında da sözlü kavganın devam ettiği öne sürüldü.
Dolayısıyla Abdelrazak Hamdallah'ın Belhanda'nın antrenmanda kendisine kasıtlı olarak faul yaptığını ve otel koridorlarındaki sinirli davranışlarından dolayı bu ortamda bulunmak istemediği için milli takımdan ayrıldığı kaydedildi.
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