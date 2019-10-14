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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!

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Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!

75 maç barajını geçen 10 numara için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 500 bin Euro daha aldı, toplam kazançları ise 9 milyon 750 bin Euro’ya ulaştı.

2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.

Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine ek olarak 1 milyon 750 bin Euro ödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı.

Feghouli'nin hikayesini izliyoruz;

Ayrıca 75 maç barajını geçen Belhanda eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken Belhanda için geride kalan dönemde Dinamo Kiev'e toplam 9 milyon 750 bin Euro (57 milyon 400 bin TL) ödeme yapıldı...

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Belhanda Dinamo Kieve çalıştı

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