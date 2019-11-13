Belhanda bombası! Yeni adresi... | Galatasaray Transfer Haberleri
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda'nın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olacağı iddia edildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr'ın yeniden devreye girdiği konuşulurken son silah hareket olayıyla taraftarın da tepkisi çeken Faslı futbolcunun gidişine izin verileceği ifade edildi.
Eski Galatasaraylı Maicon ve Fenerbahçeli Giuliano'nun da formasını giydiği Al Nasr'ın bu transfer için bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
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