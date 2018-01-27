Belhanda artık ilk 11'e zor girer

Fatih Terim'in işi gerçekten zor!

Neden derseniz, Fatih hoca şu anda sadece Galatasaray Teknik Direktörlüğünün yanı sıra içerde sayısız sorunla boğuşuyor!

Maddi imkansızlıkların tavan yaptığı Florya'da futbolcuları bir arada tutmaya çalışıyor.

Motive etmeye çalıştığı Galatasaray takımının yanı sıra idari ve teknik yapılanma ile boğuşuyor.

Ndiaye olayı da aslında bu sorunların yansıması...

4 aydır parasını alamayan Ndiaye'nin "İngiltere'ye gideceğim" inadı ile de Fatih Terim uğraşıyor.....

Fatih Terim her zaman hak edene formayı verir ve oyuncunun ismine, kariyerine bakmaz.

Bu da açıkçası takım içindeki rekabeti artırır.

EREN FORMAYI HAK ETTİ

Kayseri'de 2 gol atan, Gomis'in yokluğunda aslanlar gibi mücadele edip savaşan Eren Derdiyok, formayı hak etmiştir.

Fatih hoca da Gomis'i yedek bırakıp Eren'i oynatarak doğru, adaletli ve cesur bir karara imza atmıştır.

Belhanda'nın yedek kalması da elbette maç öncesinde çok tartışılıyor.

Ancak Galatasaray, Kayseri'de Belhanda'sız, son derece akışkan, pozitif bir futbol ortaya koydu. Kanatları iyi kullandı ve bu sayede 2 gol buldu. Yasin, Feghouli, Rodrigues üçlüsü böyle oynadığı sürece Belhanda, ilk 11'e zor girer. Artık Belhanda'nın ekstra işlere imza atması gerekli