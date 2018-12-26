Beleck, sözleşmesini feshetti!
Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden TFF'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.
Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck alacaklarından dolayı TFF'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi.
Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor.
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