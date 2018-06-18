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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.06.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Belçika'dan süper başlangıç...

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Belçika'dan süper başlangıç...

Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Panama ile karşılaştı. Avrupa temsilcisi Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini 3-0 yendi. Belçika takımının gollerini 47. dakikada Dries Mertens, 68 ve 75'te Romelu Lukaku kaydetti. Belçika bu sonuçla gruplar aşamasına 3 puanla merhaba dedi. Belçika gruptaki diğer maçını 23 Haziran Cumartesi günü Tunus ile oynayacak. 24 Haziran Pazar günü de Panama, İngiltere sınavına çıkacak.

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yendi.

STAT: Fisht Olimpiyat 
HAKEMLER: Janny Sikazwe, Jerson dos Santos, Zakhele Siwela
BELÇİKA: Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel (Dk. 90 Chadli), De Bruyne, Carrasco (Dk. 74 Dembele), Mertens (Dk. 73 Thorgan Hazard), Eden Hazard, Lukaku
PANAMA: Penedo - Murillo, Roman Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas (Dk. 63 Gabriel Torres), Cooper, Godoy, Rodriguez (Dk. 63 Diaz), Perez (Dk. 73 Tejada)
GOLLER: Dk. 47 Mertens, Dk. 69 - Dk. 75 Lukaku
SARI KARTLAR: Vertonghen, Meunier, De Bruyne (Belçika) - Murillo, Davis, Cooper, Godoy, Barcenas (Panama)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Belçikadan süper başlangıç...

MAÇTAN DAKİKALAR

47'nci dakikada Mertens, savunmadan seken topa yere inmeden vuruşunu yaptı ve Penedo'nun üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

69'uncu dakikada Eden Hazard'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan De Bruyne, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı, Lukaku, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaparak golü buldu: 2-0.

75'inci dakikada Eden Hazard'ın pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, Penedo'nun üzerinden topu aşırtarak fileleri sarstı: 3-0.
Karşılaşma Belçika'nın 3-0'lık galibiyeti ile noktalandı.

 

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