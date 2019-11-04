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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Belçika'da Larin fırtınası

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Belçika'da Larin fırtınası

Zulte Waregem’de kiralık olarak forma giyen Cyle Larin, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını ayakta tutuyor. Zulte’nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş’ın Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi’nde geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan ve 1 kupa maçında da 75 dakika forma giyen Larin, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken 6 asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti.

Ligin ilk 2 maçında gol bulamayan ve rakiplerine mağlup olan Zulte Waregem, sonraki 12 haftada gösterdiği performansla üst sıraları zorlarken, Beşiktaş’tan kiralık olarak giden Cyle Larin’in bu performanstaki payı büyük oldu. Sezonu ilk 6 sıra içerisinde tamamlayarak şampiyonluk grubunda mücadele etmek isteyen Zulte’de Larin’in performansı dikkat çekti.

2,5 milyon Euro opsiyon

Beşiktaş’ın MLS ekiplerinden Orlando’dan 1 milyon 850 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Larin, Zulte Waregem’de gösterdiği performans sonrasında Belçika ekibinin gelecek planları arasına girdi.

Kanadalı oyuncuyu Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna katan Zulte’nin sezon sonunda 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Larin, Zulte Waregem'de eylül ayının futbolcusu seçilmişti.

Belçikada Larin fırtınası

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