Belçika'da haftaya Berke Özer damgası!
Fenerbahçe'nin Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer, ligin ilk iki maçında kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe’nin Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiraladığı Berke Özer, yeni takımına müthiş bir başlangıç yaptı.
Deneyim kazanması için sarı-lacivertliler tarafından kiralanan Berke, geride kalan 2 haftada da gol yemedi.
19 yaşındaki file bekçisi, Leuven karşısındaki performansıyla ligde haftanın en iyi 11’ine seçildi.
Fenerbahçe'nin gündemindeki sol bek Kolarov'dan harika frikik golü;
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