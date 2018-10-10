Belçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBelçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!
GeriFutbol Belçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Belçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!

Belçika'da polis, bu sabah 10 futbol kulübüne baskın düzenlerken ünlü menajer Mogi Bayat gözaltına alındı. Arama yapılan kulüpler arasında Anderlecht, Standard Liege, Antwerp ve Club Brugge gibi takımlar var.

Ajansspor'un Belçika basınından aktardığı habere göre; ünlü menajer Mogi Bayat bu sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. 44 yaşındaki Bayat'ın iki ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İlki dolandırıcılık ve kara para aklama. Belçika'da vergi ödememek için dolambaçlı yollara girdiği iddia ediliyor. Diğer suçlama ise Belçika Jupiler Pro Ligi'nde oynanan bazı maçların sonucuna etki etme yani şike.

Federal Bölge Savcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bayat'ın haricinde Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ve hakemler Sebastien Delferriere ile Bart Vertenten'in de gözaltına alındıklarını bildirdi.

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe ise, "Kulübümüz soruşturmayla ilgili bilgileri yetkilerle paylaşıyor. Saklayacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Anderlecht, Club Brugge başta olmak üzere toplam 10 kulüpte aramalar yapıldığı kaydedildi.

Belçikada futbol operasyonu... 10 kulübe baskın

Anderlecht'in eski sportif direktörü Herman Van Holsbeeck de yine gözaltına alınan isimler arasında. Bu ismin Mogi Bayat ile yakın ilişkisi olduğu ve birlikte birçok transfer gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Operasyonun merkezinde yer alan menajer İran asıllı Mogi Bayat 2003-2010 yılları arasında Charleroi kulübünde sportif direktörlük görevini üstlenmiş. 2010'da bu görevi bırakıp menajerliğe soyunmuş ve o günden sonra birçok kulüple yakın ilişkiler içinde olmuş.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 521Hırvatistan - İngiltere
    3
    MS2
    2,30
    2086kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (10.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray başkanı Cengiz UEFA ile görüşecek

Belçika'da futbol operasyonu... 10 kulübe baskın!

Göztepe'de Grillo ve Samed kayıplarda

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu