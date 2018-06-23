Belçika Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var?
Belçika Tunus maçı, Dünya Kupası G Grubundaki tabloyu belirleyecek. Eden Hazard, Lukaku, Kevin De Bruyne gibi önemli isimlerin mücadele edeceği karşılaşmada henüz puan kazanamayan Tunus, güçlü rakibi karşısında ciddi efor sarf edecek. Peki, Belçika Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Belçika Tunus maçı öncesi bazı istatistiki bilgiler
Belçika Tunus maçı ile Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Bu yıl Rusya'da düzenlenen turnuvada G grubunun liderlik koltuğunda oturan Belçika, Tunus karşısında galibiyet alması halinde gruptan çıkma avantajını elde edecek. Peki, Hazard'lı Lukaku'lu, Kevin De Bruyne'lı Belçika'nın Tunus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar
BELÇİKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2018 Dünya Kupası G Grubu mücadelesinde Belçika, Tunus ile karşılaşacak. 23 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'da oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, F ve G gruplarında bugün oynanacak 3 maçla devam edecek.
Günün ilk maçında G Grubu'nda Belçika ile Tunus karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Panama'yı mağlup eden Belçika'nın 3 puanı bulunurken, son dakika golüyle İngiltere'ye mağlup olan Tunus henüz puanla tanışamadı.
Bugünün ikinci maçında F Grubu'nda Güney Kore ile Meksika karşılaşacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.
Bu maç öncesinde, son şampiyon Almanya'yı yenen Meksika'nın 3 puanı var, İsveç'e mağlup olan Güney Kore'nin ise henüz puanı yok.
Günün son maçı ise Almanya ile İsveç arasında olacak. F Grubu mücadelesi Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Belçika ile Tunus bugüne kadar üç kez karşılaşırken, taraflar birer galibiyet aldı (1B).
Belçika ile Tunus arasında oynanan son maç olan 2014'teki hazırlık karşılaşmasını Avrupa temsilcisi kazanırken, galibiyet golü Dries Mertens'ten gelmişti.
İki ülke, Dünya Kupası'nda daha önce bir kez karşılaştı. 2002'deki turnuvada oynanan grup maçı 1-1 berabere tamamlandı.
Belçika, Dünya Kupası'nda karşılaştığı Afrika ülkelerine hiç kaybetmezken (2G 1B), tek beraberliği 2002'deki turnuvada Tunus karşısında aldı.
Dünya Kupası'nda oynadığı son 10 grup maçını kaybetmeyen Belçika (5G 5B), son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Belçika'nın Dünya Kupası'nda attığı son 11 gol de karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.
Dünya Kupası'nda çıktığı son 12 maçı kazanamayan Tunus (4B 8M), son galibiyetini turnuva tarihindeki ilk maçlarında Meksika karşısında aldı (1978'de 3-1).
Bu turnuvada Tunus'tan daha uzun süre galibiyet hasreti yaşayan son takım Güney Kore'ydi (1954-1998 arasında 14 maç).
Tunus, bu Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği tek isabetli şutta gol buldu.
Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) Belçika formasıyla Jan Ceulemans'ın (6) ardından en çok gol atan oyuncu Romelu Lukaku (5; Marc Wilmots'la birlikte).
26. RANDEVU
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün G Grubu mücadelesinde karşılaşacak Belçika ile Tunus, tarihlerinde 4. kez birbirlerine rakip olacak.
Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Bu maç öncesinde Belçika'nın 3 puanı bulunurken, Tunus henüz puanla tanışamadı.
Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı.
İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.
Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.
BELÇİKA 43. MAÇINDA
FIFA dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Belçika, şampiyonadaki 43. maçını oynayacak.
Avrupa ekibi geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.
55 gol atan Belçika, kalesinde ise 66 gol gördü.
TUNUS 14. MAÇINDA
Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor.
Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı.
Afrika ekibinin Dünya Kupalarında attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi.
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