Belçika rakibine acımadı! Tam 9 gol...
EURO 2020 Elemeleri Grup maçları bugün oynanan Beyaz Rusya - Estonya ve Kazakistan - Güney Kıbrıs maçları ile başladı.
Saat 21.45'te başlayan maçlarla EURO 2020 Elemeleri Grup maçları devam etti.
İşte toplu sonuçlar şu şekilde:
Grup C
Beyaz Rusya 0-0 Estonya
Hollanda 3-1 Kuzey İrlanda
Grup E
Slovakya 1-1 Galler
Hırvatistan 3-0 Macaristan
Grup G
Avusturya 3-1 İsrail
Makedonya 2-1 Slovenya
Letonya 0-3 Polonya
Grup I
Kazakistan 1-2 Güney Kıbrıs
Belçika 9-0 San Marino
Rusya 4-0 İskoçya
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