Belçika güle oynaya zafere koştu

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Belçika: Tabu 18, Salumu 10, Mwema 5, Hervelle 3, Tumba 4, Serron 6, Gillet 17, De Zeeuw 21, Lecomte, Van Rossom 19
Büyük Britanya: Okereafor 6, Nelson 11, Murray 4, Clark 20, Olaseni 21, Johnson, Lawrence 9, Achara 14, Mockford 5
1. Periyot: 24-26
Devre: 54-53
3. Periyot: 73-67
5 Faulle Çıkanlar: 36.01 Lawrence, 37.56 Okereafor, 38.22 Nelson (Büyük Britanya)
Çekişmeli başlayan müsabakada Tabu ile skorer bir oyun ortaya koyan Belçika'ya, Nelson, Olaseni ve Achara ile karşılık veren Büyük Britanya, ilk çeyreği 26-24 önde geçti.
İkinci çeyrekte Büyük Britanya, pota altını ve boyalı alanı iyi kullanırken, dış atışlara yönelen Belçika, bunda başarılı oldu. Gillet ve Van Rossom'un 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Belçika, devreyi 54-53 üstün kapattı.
Müsabakanın üçüncü çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan Büyük Britanya, 5,5 dakikalık sürede rakibine 9-2'lik üstünlük sağlayarak 8 sayılık fark yakaladı: 63-55. Ardından Gillet, Van Rossom ve Salumu ile skorer bir oyun ortaya koyup, savunmasını sertleştiren Belçika, oyunun kontrolünü tekrar eline alarak, son çeyreğe 73-67 galip durumda girdi.
Son periyotta rakibinin faul problemine girmesini iyi değerlendiren Belçika, karşılaşmadan 103-90 galip ayrıldı.