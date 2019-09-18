Belçika basınından çarpıcı iddia: Diagne intikam peşinde
Belçika'nın Het Nieuwsblad gazetesinde Jürgen Geril imzasıyla yayımlanan Mbaye Diagne incelemesinde ilginç tespitler yapıldı.
Club Brugge’ün Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli santrforun bugünkü maçta oynamayı çok istediğini ifade eden Geril, “Galatasaray, Diagne’yi Club Brugge’e kiraladığında, Şampiyonlar Ligi’nde kendilerine karşı oynayabilmesine de izin verdi. Bugün ilk maç! Türkler, çılgın saç stiline sahip Diagne’yi sevemedi ve asla ondan korkmuyor. Diagne ise intikam peşinde!” ifadelerini kullandı.
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